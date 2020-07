Coronavirus: in aumento morti e contagi

Nuovo bollettino della protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono aumentati i decessi e i contagi rispetto a ieri. Oggi le vittime sono 20 contro le 13 di ieri. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 230 mentre ieri erano 162. I guariti sono aumentati nelle ultime 24 ore di 230 unità contro le 575 di ieri. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi è sceso solo di 20 unità rispetto a ieri. Sono 243.736 i casi totali di coronavirus nel nostro paese da quando è iniziata l’epidemia di Covid-19. I guariti sono 196.246 e i decessi 35.017.

Nelle ultime 24 ore sono aumentati i decessi e i nuovi contagi di coronavirus in Italia

Sono attualmente positivi al coronavirus in Italia 12.473 persone, di cui 750 ricoverati in ospedale, 11.670 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi mentre i casi più gravi rappresentati dai pazienti ricoverati in terapia intensiva sono esattamente 53. La Lombardia per l’ennesima volta si conferma come la regione con più nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore infatti in quella regione si sono registrati 80 nuovi casi. Al secondo posto tra le regioni con più nuovi casi troviamo l’Emilia Romagna con 46 nuovi casi e al terzo posto il Veneto con 29. Nelle ultime 24 ore le regioni senza nuovi casi sono 5.

