Coronavirus, in calo vittime e nuovi contagi il 19 aprile

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la situazione coronavirus in Italia. Al 19 aprile ore 17 i contagi sono aumentati di 486 unità mentre ieri erano aumentati di 809. I morti sono calati nelle ultime 24 ore. Infatti oggi sono 433 ieri invece erano 482. I contagi totali delle ultime 24 ore sono stati 3.047 mentre oggi i guariti sono 2.128. Calano i malati ricoverati in terapia intensiva di 98 unità rispetto a ieri. In totale i positivi al coronavirus sono ad oggi 178.972, i deceduti 23.660 e i guariti 47.055.

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la situazione coronavirus in Italia

Attualmente in Italia sono positivi al coronavirus 108.257. Di questi 25.033 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.635 in terapia intensiva e 80.589 in isolamento domiciliare. In Lombardia 66.236 casi totali con un aumento di 855 unità nelle ultime 24 ore. I decessi totali sono 12.213 e i guariti invece 19.526. In Lombardia sono attualmente positivi al coronavirus 34.497 persone di cui 10.342 ricoverati con sintomi, 922 in terapia intensiva e 23.233 in isolamento domiciliare. La situazione sembra dunque migliorare e si spera davvero che dal 4 maggio il blocco possa essere finalmente allentato in Italia.

Ti potrebbe interessare: Le vendite di auto in Cina crescono per la prima volta dallo scoppio del coronavirus

Ti potrebbe interessare: Da dove proviene la pandemia da coronavirus? E’ iniziata a Wuhan? La risposta degli scienziati

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube