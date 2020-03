Coronavirus in Campania: 89 contagiati, i cittadini non hanno capito il pericolo, vanno alle feste, il problema è grave

L’emergenza del Coronavirus ha bloccato scuole, uffici, eppure la gente da una parte ha paura e dall’altra continua a partecipare feste, eventi, senza responsabilità, senza precauzioni. Il presidente della Regione Campania 13 ore fa ha postato su Facebook un appello e un video chiedendo maggiore responsabilità e tutele. Il problema è serio, ed è una responsabilità di tutti affrontarlo con le giuste precauzioni.

Dichiarazione del Presidente De Luca sull’emergenza coronavirus

“Credo sia doveroso fare un appello a tutti i nostri concittadini in relazione al problema del coronavirus. Credo che sia arrivato il momento di dire con grande chiarezza che siamo di fronte ad un problema serio. Ho la sensazione che non tutti abbiano capito questa verità elementare.

Siamo di fronte ad un problema serio, che richiede comportamenti responsabili da parte di tutti e che richiede un cambiamento radicale delle abitudini di vita.

Dobbiamo evitare al massimo contatti sociali, rimanere di più a casa. Quando si va a fare la spesa bisogna andare una persona per famiglia in un supermercato, in un centro commerciale.

Molti nostri concittadini non hanno capito che bisogna evitare assolutamente luoghi nei quali ci sono assembramenti. Ho fatto un’ordinanza di chiusura delle discoteche ma poi apprendo che di sera i bar, i pub, nei centri storici accolgono decine, centinaia di ragazzi senza rispettare, come evidente, la distanza di un metro fra un ragazzo e l’altro. Queste situazioni non sono tollerabili – non so come spiegarlo.

Abbiamo singoli cittadini che hanno comportamenti assolutamente disinvolti. Abbiamo trovato un nostro concittadino, che è attualmente ricoverato al Cotugno, che il giorno 21 (febbraio) è andato al teatro Posillipo a Napoli ad una festa con 200 persone, il 22 è andato in un ristorante di via Cilea, il 26 in una pizzeria, il 29 ha cominciato a stare male. Oggi è intubato al Cotugno.

Ma c’è bisogno di ripetere ancora che bisogna limitare le partecipazioni a queste feste? Bisogna eliminare queste feste.

Allora mi permetto di fare un appello davvero convinto ai nostri concittadini perché capiscano che la situazione è seria.

Noi abbiamo oggi il dovere di evitare la diffusione del contagio.

Ma questo obiettivo lo raggiungiamo se siamo tutti responsabili. Altrimenti la situazione diventa davvero pesante.

Vi invito ad avere comportamenti responsabili, a darci una mano per affrontare con ragionevolezza e serenità un problema che è grave.

Ma senza l’aiuto di ogni cittadino diventerà difficile contrastare la diffusione del contagio”.

Emergenza Coronavirus: aggiornamento contagi

Il Presidente costantemente aggiorna i cittadini sull’emergenze in Campania e delle misure adottate, questo post è di ieri:

“L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati 71 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 12 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 48 tamponi di cui 14 risultati positivi.

Totale positivi in Campania: 89 di cui uno guarito”.

Sconcerto per il livello di irresponsabilità

Sempre un post su Facebook del Presidente De Luca, circa 13 ore fa

“È davvero sconcertante il livello di irresponsabilità che abbiamo registrato nella vicenda di Eboli. Il trasferimento da una struttura privata di un paziente con patologie respiratorie direttamente in un pronto soccorso senza controllo preventivo, ha determinato una situazione di emergenza e la perdita temporanea di personale sanitario.

C’è da essere indignati.

È l’ennesima occasione per richiamare tutti al senso di responsabilità, a pensare prima di agire, e a non porre in essere comportamenti che possono determinare conseguenze per le comunità.

Non tutti hanno capito che la situazione è seria. E senza la responsabilità di ognuno, può diventare drammatica“.

