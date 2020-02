Coronavirus in Campania, parecchi casi sospetti, solo adesso si pensa al controllo

Coronavirus in Campania, Luca Capasso sindaco di Ottaviano lancia l’allarme, propone un tavolo tecnico per verificare chi è arrivato in Campania dalla Cina. La comunità cinese è enormemente cresciuta negli ultimi anni.

Nell’avviso pubblicato dal sindaco Luca Capasso si legge: “Coronavirus: in Campania abbiamo avuti diversi casi sospetti, nessuno accertato. Siamo una regione che ha continui contatti commerciali con la Cina, la nostra attenzione, senza allarmismi, deve essere alta. E allora faccio una proposta al presidente Vincenzo De Luca un tavolo tecnico con Asl, aeroporti e questura per verificare chi è arrivato in Campania dalla Cina negli ultimi 40 giorni, compresi quelli che sono passati da altri scali europei e internazionali. Non si tratta di fare allarmismo, si tratta di dare certezze e sicurezza alla gente. Senza panico ma con determinazione, affrontiamo il problema e preveniamo ogni emergenza”.

Questo post sopra riporta i 10 consigli da seguire.

Ecco il numero da chiamare per emergenza e chiarimenti sul coronavirus: Che cos’è il coronavirus e quando telefonare al numero 1500

