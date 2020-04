Coronavirus: in che modo Covid-19 si trasforma in diversi ceppi?

Il coronavirus ha infettato oltre 1,3 milioni di persone in tutto il pianeta e ucciso circa 72.000 persone. Inoltre domenica, lo zoo del Bronx ha annunciato che una delle sue tigri si è rivelata positiva a Covid-19, questo dopo che già era forte la preoccupazione che anche i gatti possano essere vulnerabili a questa malattia. Alcuni ricercatori si sono impegnati a comprendere la vulnerabilità delle diverse specie animali al contagio e quindi a determinare come si diffonde tra gli animali e se è indicativo di deviazioni nuove e ugualmente letali.

Almeno 8 diversi ceppi di coronavirus sono stati individuati dai medici

“I gatti, compresi i grandi felini, sono noti per essere sensibili ai coronavirus, e risulta che COVID-19 non fa eccezione. La modalità di trasmissione sembra essere da uomo a gatto, e non ci sono ancora prove della trasmissione da gatto a uomo “, ha dichiarato il dott. Summer McGee, preside della School of Health Sciences dell’Università di New Haven. “Anche così, il CDC sta raccomandando ai pazienti COVID-19 positivi di isolarsi dai gatti di casa poiché non conosciamo ancora le conseguenze sulla salute dei nostri animali domestici, né sappiamo assolutamente che non sono portatori asintomatici.”

La trasmissione di coronavirus da animale a uomo non è stata esclusa, ma non ci sono prove che abbia già avuto luogo per il momento. Secondo McGee, la nuova infezione in più specie di felini suggerisce che molti altri mammiferi, oltre agli umani, potrebbero essere colpiti da questa pandemia globale. “Ciò potrebbe avere conseguenze importanti non solo per i nostri animali domestici, ma per l’agricoltura globale, gli zoo e il nostro ecosistema in generale”, ha ipotizzato. “Dovremo, proprio come negli esseri umani, iniziare regolarmente i test per COVID-19 per capire quali specie sono a rischio e quali sono le conseguenze per la salute di questi animali.”

Allo stato attuale, il coronavirus sta mutando tra gli umani. E più si diffonde, più cambia. Almeno otto ceppi del patogeno sono stati identificati, indicando che si è modificato più volte da quando “il paziente zero” è stato presumibilmente infettato in un mercato umido a Wuhan, in Cina, alla fine dell’anno scorso. Il Dr. Imran Sharief, medico polmonare e di terapia intensiva della California, ha sottolineato che gli animali sono solo portatori. Questo significa che lo stesso ceppo si nota sia nell’uomo che negli animali. In termini di diagnosi del Bronx Zoo, sebbene non siano stati emessi ulteriori dettagli sul sequenziamento, si presume che la tigre abbia lo stesso codice genomico e che il virus non stia mutando negli animali.

Ma secondo le scoperte scientifiche finora, le mutazioni sembrano relativamente minori e non sono una causa massiccia di allarme – almeno per il momento. I ceppi identificati finora non sembrano diventare più mortali man mano che derivano, hanno detto gli esperti, ma ci sono ancora molte incognite e tanti misteri che circondano l’epidemia di coronavirus dovranno essere svelati prima di trarre conclusioni.

Si stima che il coronavirus che attualmente affligge il globo stia mutando in media ogni 15 giorni, secondo National Geographic. Mentre alcuni paesi possono essere limitati a uno dei due ceppi della malattia, gli scienziati ipotizzano che negli Stati Uniti siano nati ceppi da ogni parte – che vanno dal tipo originale di Wuhan, Cina e successive varietà che da allora hanno trovato spazio in Iran, Italia e altre zone calde.

