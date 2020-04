Coronavirus in Cina 108 nuovi contagi, dato allarmante per una seconda ondata

La Cina dichiara 108 nuovi casi da Coronavirus, questa situazione e questi numeri non si verificavano ormai da un più di un mese, e questa nuova situazione allarma la Cina ma anche tutti gli altri paesi nel mondo.

In Cina nuovi contagi da Coronavirus, dati allarmanti

Questa nuova situazione grave e allarmante è stata riportata dalla Nacional Health Commission cinese, anche se è stato accertato che 98 casi sono stati importati e 10 invece sono locali. Dato allarmante che può far capire come i tempi per uscirne potrebbero essere davvero molto lunghi.

La Cina, come tutti ben sappiamo, è stato l’epicentro dell’origine del Coronavirus, e dopo tre mesi stava cercando di trovare la normalità rimuovendo piano piano le rigide disposizioni per quanto riguarda i blocchi. Ma in questo momento ritorna la preoccupazione, il rientro dei cinesi nella propria nazione può comportare nuovi contagi e portare un’inevitabile seconda ondata di infezioni.

In particolare il pericolo può provenire dall’estero, infatti dei 108 casi registrati, 98 sono importati.

Ricordiamo che ufficialmente nel Paese i casi ufficiali sono 83523, i dati sono stati resi noti proprio stamattina dalla Johns Hppkins University.

In Germania i guariti superano i malati

La Germania ha la percentuale più alta di guariti, il 50%, segue la Spagna con il 37%, l’Italia solo il 22%. La Germania risulta fare un numero di tamponi superiori alla altre nazioni e quindi riesce ad avere un tasso di letalità più basso, registrando anche i casi meno gravi e leggeri.

La Spagna allenta la misura e cala il numero dei morti

Il Governo in Spagna ha già allentato alcune misure di sicurezza, molti lavoratori sono andati a lavoro, e le strade sono poco trafficate, nei mezzi pubblici c’è poca gente e tutta a debita distanza. All’esterno degli ingressi delle Metropolitane vengono distribuite mascherine gratis; non tutte le aziende possono lavorare in remoto.

Criticata molto questa decisione da politici regionali, ma il primo ministro conferma che l’ok gli è stato dato da un comunicato di esperti, rimangono chiusi fino al 26 aprile tutto il resto degli esercizi e rimane in vigore la quarantena per tutti gli altri. Intanto, i numeri dei morti continua a scendere.

