Coronavirus in Italia: 15 casi a Lodigiani, 2 casi nel Padovano, chiusi negozi e scuole, ultime news

Il virus si spande in Italia, attualmente 15 casi positivi in Lombardia nella provincia di Lodi (Castiglione D’Adda, Codogno e Casalpusterlengo). Accertati anche due casi in Veneto a Vo’ Euganeo in provincia di Padova. In quarantena 250 persone, il Ministero della Salute ha disposto l’obbligo di quarantena per i viaggiatori dalla Cina.

Il ministro Giuseppe conte ha dichiarato che il governo ha un piano ben preciso e lo sta attuando e ritiene che non sia necessario di sospendere Schengen.

Coronavirus: ecco cosa sta succedendo nel comune di Vo’ Euganeo

Il comune di Vo’ Euganeo è il luogo di origine di due contagiati in Veneto, è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, chiuse le attività commerciali, ludiche, sportive e chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Deciso uno screening di tutta la popolazione, la task force si è riunita a Padova pronta ad agire. Iniziato un controllo approfondito con test ed esami per tutti coloro i familiari dei due casi contagiati. Sorveglianza attiva e continua.

Disposte le chiusure le stazioni di Codogno, Casalpusterlengo e Maleo. A seguito di questa disposizione le tre fermate dei tremi Milano-Piacenza non saranno effettuate, sospesi anche i servizi ferroviari tra Pavia e Codogno e tra Cremona e Codogno. Tale provvedimento è attivo da domani tutte le informazioni e aggiornamenti sul sito Trenord.

Casi in Lombardia

L’allarme è scattato quando il 38enne di Castiglione D’Adda (Lodi) si è ricoverato all’ospedale di Codogno. Contagiata anche la moglie e un conoscente, altre tre persone sono accomunate alla frequentazione dello stesso bar. Otto nuovi casi, tre dei sei contagiati hanno un ‘età compresa tra i 70 e gli 80 anni e frequentavano lo stesso bar.

Casi in Veneto

Anche i casi in Veneto riguardano due cittadini di 78 e 67 anni, sono stati trasferiti all’ospedale di Padova. Uno dei contagiati è stato ricoverato in terapia intensiva.

Coronavirus: 38enne grave in terapia intensiva, tre i casi di contagio. 6 cinesi ricoverati a Genova per controlli

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube