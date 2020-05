Coronavirus: in Italia -3.106 malati di Covid-19 nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese si sono registrati ben 3.106 casi in meno di coronavirus dopo i quasi 7 mila in meno di ieri. Calano anche le vittime 274 contro le 369 di ieri. Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti sono 3.031. Calano anche i ricoverati negli ospedali e in terapia intensiva, i primi di oltre 600 unità e i secondi di 22. I nuovi positivi sono 1.401 in aumento rispetto a ieri quando erano stati poco più di mille. In totale dunque il numero dei casi totali è di 215.858.

I positivi al coronavirus in Italia sono calati di oltre 3 mila unità nelle ultime 24 ore

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, il numero dei morti totali in Italia è di 29.958 mentre i guariti sono arrivati a 96.276. Attualmente i positivi a Covid-19 in Italia sono esattamente 89.624 di cui 73.139 in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Ben 15.174 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi. I casi più gravi rappresentanti dai ricoverati in terapia intensiva sono 1.311. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 720 nuovi casi che portano il totale a 80.089.

