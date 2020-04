Coronavirus, in Italia 525 decessi il 5 aprile

Aggiornamento giornaliero da parte della protezione civile in Italia per quanto concerne l’epidemia di Coronavirus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 525. Ieri i decessi erano stati 681. Si tratta del dato più basso dal 19 marzo. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 15.887. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632. Questo significa che nelle ultime 24 ore è incrementato di 2.972 unità. Attualmente i malati di di coronavirus in Italia sono 91.246.

Coronavirus: questa è la situazione in Italia alle ore 17 del 5 aprile 2020

I guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati esattamente 819. Gli attualmente positivi come abbiamo detto sono 91.246. Di questi ben 28.949 sono ricoverati con sintomi, 3.977 in terapia intensiva e 58.320 in isolamento domestico. In Lombardia che continua ad essere la regione più colpita è di 50.455 il totale dei positivi, con un incremento di 1.337 rispetto a ieri. 8.905 è invece il numero totale di decessi, +249 rispetto a ieri. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, a proposito di questi ultimi dati ha detto che la curva dei contagi ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti.

