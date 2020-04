Coronavirus: in Italia i malati di Covid-19 sono 548 in meno di ieri

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. I malati di Covid-19 nelle ultime 24 ore nel nostro paese sono scesi di 548 unità. I decessi sono aumentati di 323 unità e i nuovi positivi sono stati esattamente 2.086. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2.311. I pazienti ricoverati in ospedale sono diminuiti di 513 unità, mentre quelli in terapia intensiva di 68 unità. Oggi 29 aprile 2020 dunque i casi totali di coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 203.591. I decessi totali sono 27.682 e i guariti totali 71.252. Attualmente sono positivi a Covid-19 in Italia 104.657 persone.

Di queste 83.652 sono in isolamento domiciliare, 19.210 ricoverati in ospedale con sintomi e 1.795 in terapia intensiva. In Lombardia il numero dei casi totali di coronavirus è aumentato di 786 unità nelle ultime 24 ore portando il totale a 75.134. In quella regione fino ad ora i morti sono stati 13.679 e i guariti 25.333. Attualmente sono ricoverati con sintomi 7.120 persone di cui 634 in terapia intensiva. Sono invece 28.368 i pazienti in isolamento domiciliare. In totale dunque sono attualmente positivi 36.122 persone. In Piemonte i casi totali sono aumentati di 411 unità nelle ultime 24 ore ed in Emilia Romagna di 263 unità.

