Coronavirus: in Italia i morti sono arrivati quasi a ventimila il 12 aprile

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Al 12 aprile 2020 ore 17 questa è la situazione nel nostro paese. I morti sono arrivati quasi a 20 mila. Per l’esattezza sono 19.899. Nelle ultime 24 ore i decessi sono aumentati di 431 unità Si tratta del numero più basso dallo scorso 19 marzo. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civilei nuovi positivi sono 1.984 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia alle ore 17 del 12 aprile 2020, i morti sono quasi 20 mila

I casi totali di coronavirus sono in Italia dall’inizio dell’epidemia 156.363. Di questi 102.253 sono attualmente positivi. I guariti totali sono 34.211. Tra gli attualmente positivi 27.847 sono ricoverati in ospedale con sintomi. Per il settimo giorno calano i pazienti in terapia intensiva che adesso sono 3.343 essendo calati nelle ultime 24 ore di 38 unità.

Questo numero è fondamentale secondo gli esperti che notano come per il nono giorno consecutivo i ricoverati in ospedale per coronavirus in Italia siano diminuiti. In Lombardia i contagi totali sono 59.052. I nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore 1.460. I deceduti sono 10.621 mentre i guariti 17.166. Per quanto riguarda gli attualmente positivi sono 31.265 di cui 11.969 ricoverati in ospedale con sintomi, 1.176 in terapia intensiva e 18.120 in isolamento domiciliare.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, aumentano i contagi: quasi 2mila nuovi positivi l’11 aprile

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: dal 14 aprile riaprono cartolerie, librerie, lavanderie e negozi per bambini | Elenco completo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube