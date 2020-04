Coronavirus in Italia: il 2 aprile 760 decessi ma aumentano i guariti

Nuovo bollettino della protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia. Il 2 aprile 2020 alle ore 17 sono 115.242 i contagi totali. Quindi i positivi sono aumentati di 2.477 rispetto alla giornata di ieri. Si tratta di un calo rispetto alla giornata di ieri quando invece il numero dei positivi in Italia erano aumentato di quasi 3 mila unità. Da segnalare inoltre che il numero di tamponi effettuato è aumentato di 5 mila unità rispetto alla giornata di ieri. Attualmente i positivi al virus COVID-19 nel nostro paese sono esattamente 83.049. Di questi 4.053 sono in terapia intensiva, 28.540 sono ricoverati con sintomi e 50.456 si trovano in isolamento domiciliare.

Epidemia di Coronavirus: Il 2 aprile in Italia aumentano i morti diminuisce il numero dei nuovi positivi

Il numero delle persone decedute è aumentato di 760 unità nelle ultime 24 ore portando il totale dei morti in Italia a 13.915. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.431 e sono arrivati ad un totale di 18.278. La Lombardia si conferma come la regione più colpita dall’epidemia di coronavirus nel nostro paese. In quella regione infatti i casi totali sono 46.065, i deceduti 7.960, i guariti 12.229. Gli attualmente positivi sono 25.876 di cui 11.762 ricoverati con sintomi, 1.351 in terapia intensiva e 12.763 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore i morti in Lombardia sono stati 367 il numero dei contagi è stabile con 1.292 casi in più nelle ultime 24 ore.

