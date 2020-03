Coronavirus: in Italia il 28 marzo superata la soglia dei 10 mila morti

Più di 10 mila persone sono morte di coronavirus in Italia. Questo è l’ultimo aggiornamento della protezione civile che pochi minuti fa ha svelato il nuovo aggiornamento relativo all’evoluzione dell’epidemia di coronavirus in Italia al 28 marzo 2020. Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono 3.651 nuovi contagiati per il coronavirus, 889 nuovi decessi e 1.434 guariti. I casi totali da quando ha avuto inizio l’epidemia di coronavirus nel nostro paese sono 92.472. I deceduti come dicevamo poc’anzi, hanno superato quota 10 mila. I decessi sono in totale 10.023. Crescono anche i guariti che sono 12.384.

Coronavirus: questa la situazione in Italia al 28 marzo ore 17:00

Attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 70.065 persone. Di questi ben 3.856 si trovano in terapia intensiva, mentre altri 26.676 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 39.533 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole regioni, la Lombardia registra ad oggi 39.415 casi in totale, 5.944 deceduti, 8.962 guariti. I positivi attualmente sono 24.509 di cui 11.152 ricoverati con sintomi, 1.319 in terapia intensiva e 12.038 in isolamento domiciliare. In Emilia Romagna i casi totali sono 12.383 con 1.344 deceduti, 1.075 guariti, 9.964 attualmente positivi di cui 3.695 ricoverati con sintomi, 316 in terapia intensiva e 5.953 in isolamento domiciliare. Infine in Veneto i casi totali sono 7.930, i deceduti 362, i guariti 655, gli attualmente positivi 6.913 di cui 3.695 ricoverati con sintomi, 344 in terapia intensiva e 5.010 a in isolamento domiciliare.

