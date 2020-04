Coronavirus: in Italia il 6 aprile aumentano i morti calano i positivi

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 6 aprile 2020 i morti sono aumentati di 636 unità nelle ultime 24 ore nel nostro paese. Calano invece i contagi rispetto a ieri. Le persone attualmente positive a COVID-19 sono aumentate di 1.941 unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.022. In totale i casi di coronavirus in Italia ad oggi sono 132.547. I deceduti sono 16.523.

Coronavirus: la situazione in Italia alle ore 17 del 6 aprile 2020, aumentano i morti calano i nuovi positivi

Gli attualmente positivi sono 93.187. Di questi ben 28.976 risultano ricoverati con sintomi, 3.898 sono in terapia intensiva e 60.313 in isolamento domiciliare. I Guariti sono 22.837. Diminuiscono di 79 unità i pazienti in terapia intensiva. Il Comitato tecnico scientifico parla di dati confortanti ma dice anche che si deve ridurre il livello di allarme. La Lombardia si conferma come la regione più colpita dal coronavirus con 51.534 casi totali. I deceduti sono 9.202, i dimessi 13.863. Gli attualmente positivi sono 28.469 di cui 11.914 ricoverati con sintomi, 1.343 in terapia intensiva e 15.212 in isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni il governo inizierà a pianificare la Fase 2.

