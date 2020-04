Coronavirus in Italia: il numero dei positivi è calato di 3.106 unità nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento con il bollettino della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è sceso a 285. Si tratta del numero più basso da oltre un mese. I nuovi contagi sono scesi sotto quota 2 mila. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi positivi sono stati 1.872. I guariti sono aumentati di 4.693 unità rispetto a ieri. Per effetto di ciò il numero dei positivi in Italia è calato di 3.106. Anche questo dato rappresenta un record. Mai infatti dall’inizio dell’epidemia il numero degli attualmente positivi in Italia era sceso così tanto. In totale i casi che si registrano nel nostro paese sino alle ore 17 del 30 aprile sono 205.463. I decessi totali sono arrivati a quota 27.967 e i guariti invece sono 75.945.

Coronavirus: nelle ultime 24 ore in Italia i morti scendono sotto quota 300, oltre 3 mila malati in meno in un giorno

In Italia sono attualmente positivi al coronavirus 101.551 persone. Di queste 81.708 si trovano in isolamento domiciliare con lievi sintomi o senza alcun sintomo. 18.149 sono attualmente ricoverati in ospedale con sintomi mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.694. Anche questi ultimi due dati dunque sono in calo rispetto a ieri nel primo caso di oltre un migliaio di unità mentre nel secondo caso di circa un centinaio. In Lombardia i positivi sono aumentati nelle ultime 24 ore di 598 unità portando il totale a 75.732. Di questi 6.834 sono ricoverati in ospedale, 605 in terapia intensiva e 28.772 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 13.772 mentre i guariti 25.749.

