Coronavirus: in Messico oltre 100 dipendenti di Volkswagen sono stati infettati

L’unità messicana del Gruppo Volkswagen ha detto lunedì che circa il 2% dei suoi lavoratori testati per il coronavirus ha contratto la malattia ad un certo punto, sottolineando la sfida affrontata dalle case automobilistiche in riapertura delle fabbriche prima che la pandemia raggiungesse il picco in Messico. La casa tedesca lo scorso martedì ha iniziato a rimandare i lavoratori in numero ridotto al suo stabilimento nella città di Puebla, dove la casa automobilistica e Audi hanno impianti importanti.

Molte altre case automobilistiche importanti, in particolare dagli Stati Uniti e dal Giappone, avevano ripreso le operazioni in altre parti del Messico un paio di settimane prima. Lo stato di Puebla, tuttavia, è stato una delle parti del Messico più colpite dal coronavirus e ha ritardato la riapertura delle fabbriche. Volkswagen, che ha ampiamente testato il personale per le infezioni da COVID-19 ha affermato che il personale che è risultato positivo ha contratto il coronavirus durante il periodo successivo alla chiusura delle fabbriche a fine marzo e prima di riprendere il lavoro.

Circa il 45 per cento degli 11.364 lavoratori e collaboratori dell’azienda erano stati testati e quasi il 2 percento aveva contratto il virus, secondo quanto dichiarato dalla società in una nota, pari a circa 100 lavoratori. Il Messico è diventato uno dei principali hotspot di coronavirus al mondo, con la nazione latinoamericana che ha riferito 4.577 nuove infezioni e 759 morti in più. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador è stato criticato per aver permesso alle fabbriche di riaprire troppo presto, con pochi segni che il numero di morti o infezioni si stava allentando. Volkswagen ha dichiarato che lo stabilimento “nei prossimi giorni rimarrà concentrato sulla formazione e la preparazione per l’inizio della produzione”.

