Coronavirus: infermiera di Jesolo si suicida

Un’infermiera di Jesolo si sarebbe suicidata lunedì nella sua abitazione. La donna, 49 anni, lunedì scorso dopo una difficile giornata in terapia intensiva a causa del forte afflusso di pazienti affetti da coronavirus, si sarebbe sentita male. L’infermiera aveva la febbre, che come sappiamo è uno dei primi sintomi di presenza del Covid-19. Per questo era stata sottoposta ad un tampone dai propri colleghi ed era in attesa di ricevere notizie. La donna si sarebbe però nel frattempo tolta la vita presso la sua casa di Cortellazzo.

Un pescatore ha trovato il corpo dell’infermiera e chiamato la Guardia Costiera che ha recuperato il cadavere. L’infermiera era a casa in quanto si trattava del suo giorno di riposo. Non è chiaro esattamente cosa possa aver sconvolto la donna in maniera così forte da farla optare per questo gesto estremo. Nessuno tra i parenti e i colleghi avrebbe immaginato un simile epilogo.

Alcuni colleghi hanno raccontato che la donna era una persona dedita al lavoro e che mai nessuno avrebbepensato al suo suicidio. Quasi certo che quanto sta accadendo in questi giorni a causa del coronavirus abbia in qualche modo portato la donna a decidere di fare un gesto così estremo.

Medici ed infermieri in Italia sono ormai sottoposti a turni massacranti a causa della diffusione sempre più ampia dell’epidemia di coronavirus. Vedere morire così tante persone in così poco tempo fa aumentare lo stress degli addetti ai lavori. Un fardello che evidentemente è stato troppo pesante da portare per questa donna che ha deciso di mettere fine alla sua vita.

