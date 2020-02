Coronavirus: Interferone alfa 2B: farmaco cubano usato in Cina

Un contributo molto importante arriva da Cuba, stiamo parlando di un farmaco chiamato Interferone alfa 2B, farmaco inserito nella lista scelta per affrontare il Coronavirus. Il Presidente di Cuba in un tweet dimostra tutto il suo sostegno e la vicinanza al popolo cinese in questo momento molto delicato.

Interferone alfa 2B: un farmaco che arriva da Cuba e che da speranza per combattere il Coronavirus

Questo tipo di farmaco è inserito in una lista di 30 farmaci per curare problemi respiratori scelti dalla Commissione Nazionale Sanitaria Cinese, la sua scelta è stata fatta in quanto in passato abbia mostrato una buona efficacia in virus molto simili a quello del Coronavirus.

Nello stabilimento cinese viene prodotto con la stessa tecnologia lo stesso prodotto cubano corrispondente ai canoni approvati con gli identici standard condivisi e regolamentati da cubani e cinesi.

Dal primo giorno del Capodanno lunare lo stabilimento cinese-cubano di Jilin ha iniziato a produrre Interferone alfa, proprio per il motivo citato prima, questo medicinale può essere usato contro l’allarme Coronavirus.

La speranza, con la preparazione del farmaco che è iniziata in questo stabilimento dal 25 gennaio, si riesca a combattere e a curare comunque le condizioni respiratorie in atto. Questo farmaco è ritenuto molto efficace per:

papillomatosi respiratoria ricorrente causata da Papillomavirus umano

infezioni virali causate da HIV

nelle terapie per combattere diversi tipi di cancro

condiloma accumulato ed epatite di tipo B e C

Purtroppo solo alla fine del 2019 c’è stato l’annuncio da parte della Cina di questo nuovo ceppo di Coronavirus a Wuhan denominato nCoV; è inutile ribadire che il virus si può trasmettere da persona a persona, la cosa che non è ancora chiara è il periodo di incubazione, all’inizio si parlava di 14 giorni, adesso stanno circolando voci che i tempi di incubazione potrebbero essere di 24 giorni, e per questo è dal 30 gennaio l’organizzazione mondiale della Sanità ha decretato l’emergenza di questo nuovo virus.

