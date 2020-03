Coronavirus: internet rischia il collasso, usatelo per utilità, meno per giocare

E’ allarme Coronavirus anche per la rete e internet, si rischia il collasso totale, troppo alte il numero delle connessioni anche negli orari che non sono lavorativi. Negli ultimi giorni sono risultate appesantite le linee, la raccomandazione è quello di usare internet per utilità, che possono essere lavoro e studio, meno per giocare.

Coronavirus, internet a rischio collasso

Il Coronavirus potrebbe fare altre vittime se non ci diamo una regolata, si rischia un collasso delle linee internet. Gli esperti sono allarmati perché in questi giorni di quarantena si stanno avendo rallentamenti e problemi sulla rete. Immaginiamoci delle giornate a casa senza web e servizi digitali.

Tutti siamo a casa e per questo si sono andate a modificare le abitudini che abbiamo a casa; il lavoro e lo studio si sono trasferiti a casa, vediamo film e serie tv in streaming o ci spostiamo sui videogame, e tutto questo va a stressare le connessioni internet.

Per questo la UE sta iniziando a muoversi per anticipare questa evenienza. La rete in Italia e nel mondo potrebbe crollare da un momento all’altro. Per quanto riguarda le linee domestiche sono gestite per assorbire i picchi in determinate ore della giornata, serali e notturne.

Dopo la chiusura delle scuole con la didattica online e i lavoratori che usufruiscono dello smart working sono cambiati gli orari di utilizzo di internet e di conseguenza appesantendo la rete in tutte le ore, vuoi per hobby, vuoi per necessità.

Negli ultimi giorni gli operatori telefonici hanno ricevute parecchie lamentele da parte degli utenti, pensate che l’incremento del traffico in Italia è stato del 25%, facendo risultare parecchi rallentamenti di linea.

Quali sono le cose che dobbiamo evitare per appesantire la rete

Una ricerca su google o andare a leggere nei siti non arreca nessun affaticamento delle linee. Quello che si dovrebbe eliminare è lo streaming e il multiplayer online dei videogiochi, in particolare le partite a Fortnite e Callof Duty, che hanno fatto sentire i primi effetti negativi su Fastweb e Tim.

L’Unione Europea è intervenuta chiedendo a YouTube e Netflix di limitare la qualità dello streaming per vedere serie tv, film e video, eliminando l’alta definizione almeno per 30 giorni.

