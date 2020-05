Invitalia attraverso il bando “Impresa Sicura”, rimborsa alle imprese i soldi sostenuti per l’acquisto delle protezioni individuali e per sanificare gli ambienti necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Invitalia a copertura del bando ha disposto risorse finanziarie pari a circa 50 milioni di euro, così come previsto nell’articolo 43.1 del decreto Cura Italia. Attraverso il bando si cerca di compensare le spese supportate dalle aziende, in osservanza dei provvedimenti emanati dal Governo per contenere la diffusione della pandemia durante l’attività lavorativa. Al fine di garantire la ripresa della filiera produttiva, nel pieno rispetto delle misure sanitarie a tutela dei lavoratori. Le aziende e i professionisti possono beneficiare del rimborso disposto nel bando “Impresa Sicura”, per compensare non solo i costi di sanificazione degli ambienti, ma anche sull’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, come appunto mascherine, guanti, e così via.

Fase 2, “Impresa Sicura: rimborsa i soldi di santificazione e protezione

La Fase 2 parte con la riapertura della filiera produttiva, ma soprattutto parte nel rispetto delle misure previste a tutela della salute dei lavoratori, nella piena considerazione dei provvedimenti di sicurezza. La ripresa delle imprese è strettamente legata ai protocolli da attivare nelle aree lavorative, previsti per contrastare e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Nello specifico, l’azienda deve supportare i costi necessari per garantire la sanificazione e la pulizia giornaliera dei locali diretti all’attività produttiva, quindi può richiedere il rimborso dei soldi investiti nel rispetto delle misure. Non solo, l’impresa ha il dovere procedere alla sanificazione degli ambienti relative alla postazione lavorativa, nonché quelli di pertinenza comune. Deve inoltre provvedere a garantire le protezioni individuali per i lavoratori, tra cui mascherine, guanti, gel disinfettante e così via. Nell’ottemperanza delle disposizioni previste dal Governo conformi alle norme prescritte dall’autorità scientifiche e sanitarie.

Quali costi rientrano nel bando “Impresa Sicura”?

Le aziende possono richiedere il rimborso dei soldi diretti all’acquisto dei prodotti di sanificazione, nonché per i presidi individuali. Nello specifico, rientrano nel bando “Impresa Sicura”, i seguenti costi, tra cui:

– protezioni individuali da applicare al viso come: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

– dispositivi per la protezione delle mani come: guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

– protezioni per gli occhi;

– previsti i costi di tute e/o camici, nonché calzari ecc. ;

– termometri, dispositivi necessari per rilevare la temperatura corporea;

– disinfettanti, detergenti e soluzioni varie antisettici.

Come fare la domanda per ottenere il rimborso?

Attraverso il bando l’azienda potrà ricevere un importo a titolo di rimborso tra 500 e 150 mila euro. La domanda di prenotazione per accedere al bando “Impresa Sicura” dovrà essere trasmessa attraverso il sito dedicato dell’Invitalia tra l’11 e il 18 maggio 2020. Sarà cura della Invitalia rendere pubblico l’elenco dei beneficiari del rimborso direttamente sul sito. Le aziende ammesse al rimborso potranno completare la domanda online (sempre dal sito) tra il 26 maggio fino all’11 giugno 2020. I beneficiari riceveranno l’erogazione dei soldi nel mese di giugno.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube