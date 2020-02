Coronavirus: isolato il ceppo italiano all’Ospedale Sacco, 47 persone guarite

Si susseguono gli aggiornamenti sul Coronavirus, e dalle ultime notizie arrivano notizie buone e quelle meno buone. La notizia buona è che i ricercatori italiani che si trovano all’Ospedale Sacco, sono riusciti ad isolare il ceppo italiano, che per la medicina italiana firma un risultato eccellente.

Ecco le ultime notizie

I morti a causa del Coronavirus salgono a 17, le ultime tre vittime tutte in Lombardia erano ultraottantenni e con patologie molto gravi, i contagiati sono 650, di cui solo 282 positivi, i guariti sono 47.

Da domani riaprirà il Duomo di Milano ad italiani e turisti, le biglietterie saranno online, le entrate verranno controllate e a scaglioni; oggi i bar e i ristoranti che dovevano rimanere chiusi, fino ad ieri dalle 18,00, possono tornare a stare aperti per ritornare alla normalità, cercando di far tornare la città alla quotidianità di tutti i giorni.

Il Tar delle Marche ha sospeso in via cautelare l’ordinanza con cui la Regione aveva disposto la chiusura delle scuole, musei e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura.

In un incontro a Napoli con il Presidente del Consiglio Conte, Macron ad una domanda dei cronisti che chiedevano se per l’emergenza Coronavirus la Francia pensa di bloccare le frontiere con l’Italia, la sua risposta è stata assolutamente no.

Finalmente il calvario dei passeggeri che si trovano sulla nave da crociera MSC volge al termine. La nave non tocca terra da 4 giorni dopo i vari rifiuti di vari porti lungo il tragitto, ora il Messico è pronto ad accoglierla anche se la popolazione del posto hanno inscenato una protesta contro la decisione delle autorità di far attraccare la nave con a bordo 4580 passeggeri. Per ora, dato le condizioni proibitive a causa del vento, la nave rimane ancora al largo di Cozumel.

Sulla nave è stato accertato che non ci sono casi da Coronavirus, c’è solo un caso di influenza normale che riguarda un membro dell’equipaggio che non è mai stato nelle zone colpite da Coronavirus, per ora è stato messo in isolamento per ragioni di sicurezza.

