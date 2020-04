Coronavirus: l’1 aprile in Italia aumentano i positivi, calano i morti

Ecco le ultime notizie provenienti dal bollettino ufficiale della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. La situazione di oggi 1 aprile alle ore 17 dice che nel nostro paese nelle ultime 24 ore sono aumentati i nuovi positivi e sono diminuiti i decessi rispetto a quanto avvenuto nelle scorse 24 ore.

Si spera ovviamente che in questo mese di aprile le cose possano migliorare notevolmente in vista di una riapertura graduale delle attività verso fine mese. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 110.574 casi persone sono risultate positive. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.937.

Coronavirus: in Italia aumentano i positivi ma diminuiscono i decessi

Dunque aumentano i nuovi positivi anche se occorre dire che i tamponi effettuati sono stati molto di più di ieri. Calano invece i morti che nelle ultime 24 ore sono stati 727. Aumentano invece i guariti che sono stati 1.118 in più di ieri. Il totale delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia è di 80.572. In totale i guariti sono 16.847. In terapia intensiva al momento vi sono 4.035 persone. I ricoverati in ospedale con sintomi sono in totale 28.403.

Le persone che invece si trovano in isolamento domiciliare in questo momento sono 48.134. La Lombardia rimane la regione più colpita anche se negli ultimi giorni si registra un rallentamento. In totale i casi registrati sono 44.773 con 11.415 guariti, 7.591 decessi. Attualmente i positivi sono 25.765 con 11.927 ricoverati con sintomi, 1.342 in terapia intensiva e 12.496 in isolamento domiciliare.

