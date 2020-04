Coronavirus: la classifica dei paesi più colpiti

Ormai il Coronavirus è in dilagante aumento, nonostante le restrittive norme di prevenzione e sicurezza nel mondo. Tutto il mondo o quasi è in balia del Covid-19. Andiamo a scoprire la classifica dei paesi più colpiti

Coronavirus: USA e Italia in cima alla classifica dei paesi più colpiti

In principio è stata la Cina a scatenare la pandemia e mantenere il primato per più di due mesi, poi in Europa gli “untori” siamo diventati noi dell’Italia. Fino a qualche giorno fa, infatti il nostro paese era il più colpito dal numero di positivi. Probabilmente, anche perché per molto tempo è stato il paese col maggior numero di tamponi effettuati. Ora, però, la piaga del Coronavirus sta iniziando a divorare gli USA, in forte allarme, balzati primi in classifica con il numero di positivi al Covid-19. Scopriamo la classifica dei primi 20 paesi più colpiti al mondo.

United States of America :163199 casi

Italia :105792 casi

:105792 casi Spagna :94417 casi

Cina :82638 casi

Germania :67366 casi

Francia :51477 casi

Iran :47593 casi

Regno Unito:25154 casi

Svizzera :16108 casi

Turkey :13531 casi

Belgio :12775 casi

Olanda :12595 casi

Austria :10182 casi

Corea del Sud :9887 casi

Canada :7695 casi

Portogallo :7443 casi

Israele :5129 casi

Australia :4860 casi

Brasile :4579 casi

Norway :4447 casi

Dunque, l’Italia è ancora pienamente il focolaio più grosso d’Europa, seguita a ruota dalla Spagna e dal paese cinese che è origine della piaga. Le zone meno colpite (perlomeno meno tamponate, probabilmente) sono quelle ben lontane dai focolai cinesi ed europei. Paesi come la Sierra Leone, con un solo caso accertato o come la Papua Nuova Guinea.

