Coronavirus: la congiuntivite può essere un altro sintomo del virus

Un’infermiera americana aveva lanciato un avvertimento già tempo fa dichiarando che nei suoi pazienti aveva notato che si lamentavano di un disturbo accostato ad un’allergia agli occhi. Esattamente la parte bianca dell’occhio non era rossa, l’ombra rossa appariva fuori dall’occhio.

La congiuntivite può essere un segnale del Coronavirus

In America si è riuscito a sostenere che la congiuntivite sia un sintomo del Coronavirus, e di conseguenza il consiglio di uscire con mascherina e guanti, va ad aggiungere anche a quello di munirsi e mettersi ddegli occhiali da sole o anche gli occhiali da vista vanno bene, vanno usati per protezione.

Questo studio recente è stato pubblicato su il Journal of Virology e ha visto coinvolti più di 30 soggetti in Cina. In 29 di questi pazienti è stato riscontrato la Sars-CoV-2 in lacrime.

Avuta la notizia si è voluto andare più a fondo, si è voluto verificare su chi era già ricoverato negli ospedali; su 1100 pazienti esaminati nove sono risultati essere collegati alla congiuntivite con il Coronavirus.

Altra ricerca fatta in Cina, a Hubei, su 38 casi ricoverati 12 sono risultati con infezione da Covid-19 e con dei cambiamenti oculari. In generale gli studiosi affermano che la congiuntivite legata al Covid-19 è un sintomo insolito.

La congiuntivite viene definita una condizione comune a molti pazienti che si recano presso cliniche oculistiche o in presidi di emergenza, e sono loro i primi a valutare se i pazienti sono infettati dal Covid-19.

A tutte le comunità mediche viene chiesto di fare molta attenzione quando si presentano rossori o gonfiori. Si consiglia a tutti gli studi ottici, che nel caso avessero un minimo sospetto di aver visitato un soggetto con Covid-19 con interessamento agli occhi, devono procedere poi alla completa disinfestazione dello studio.

Si raccomanda di proteggere la bocca, il naso e gli occhi quando si prendono in cura pazienti potenzialmente infetti da Covid-19.

