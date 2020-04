Coronavirus: la Corea del Nord insiste che non ha positivi al COVID-19

La Corea del Nord continua a insistere sul fatto che il paese è completamente privo di coronavirus. Il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità nel paese ha dichiarato che 709 persone erano state sottoposte a test senza casi confermati dal 2 aprile. Gli osservatori sono naturalmente scettici, in particolare visti i 10.000 casi e 200 morti per COVID-19 nella vicina Corea del Sud. La Corea del Nord ha adottato alcune delle misure più draconiane da quando il virus è stato segnalato per la prima volta a gennaio. È stato tra i primi paesi a sigillare i suoi confini a febbraio. Ha messo automaticamente in quarantena tutti i diplomatici stranieri a Pyongyang per un mese e ha controllato il movimento della sua popolazione.

Rispetto alla risposta della Corea del Nord alla SARS nel 2003 e all’ebola nel 2014, è chiaro che la leadership nella Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC) ha avuto una reazione più pronta e questo potrebbe aver aiutato. La posizione ufficiale del paese è che la Corea del Nord è libera da infezioni. Questo, tuttavia, inizia a sembrare improbabile. All’inizio di marzo, le notizie del Daily NK della Corea del Sud riferivano che ben 200 soldati nordcoreani erano morti per COVID-19 con altri 4.000 in quarantena.

Mentre la segnalazione del coronavirus è controllata nella Corea del Nord, le informazioni sulla pandemia globale non vengono soppresse nel paese. Tuttavia, non vi sono discussioni pubbliche specifiche in corso sull’esistenza di un focolaio in Corea del Nord. Il Rodung Shimun, il giornale ufficiale del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, ha riferito della disponibilità del paese ad affrontare il COVID-19. Il 1 ° aprile, oltre a un articolo che ha delineato l’aumento dei casi segnalati in Corea del Sud, il giornale ha anche riferito che gli infermieri sono amati e rispettati dal popolo nordcoreano.

Nel frattempo, Chongnyon Jonwi, un altro quotidiano della Corea del Nord, si è concentrato principalmente sui recenti test missilistici. L’unico riferimento dato a qualsiasi problema di salute era la costruzione dell’ospedale generale di Pyongyang. Un altro giornale, il Minju Choson, non ha riportato direttamente notizie sul coronavirus. Ma in esso si discuteva della costruzione dell’ospedale, facendo anche riferimento agli sforzi dell’Assemblea suprema popolare per migliorare la prevenzione generale delle malattie infettive – senza menzionare specificamente COVID-19.

