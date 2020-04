Coronavirus: le cure con l’eparina stanno dando ottimi risultati

In questi giorni negli ospedali lombardi e toscani è stata messa in atto una terapia sperimentale per il Covid-19, e sembrerebbe che dai primi risultati funzioni, e addirittura si penserebbe che la somministrazione darebbe effetti positivi già ai primi sintomi.

Coronavirus: buoni i risultati sperimentali dell’uso dell’eparina per il virus

L’intuizione arriva dal professor Alessandro Mascitelli, responsabile del centro flebologico di Villa Tirrena a Livorno, usando gli anticoagulanti in pazienti malati dal Covid-19 già dai primi sintomi, si possono diminuire i ricoveri verso gli ospedali alleggerendoli almeno del 25%.

Il professore è stato il primo a trarre benefici e osservando che le terapie anticoagulanti dessero dei grossi benefici ai malati da Covid-19. Nel fare le autopsie ai deceduti da Covid-19, si è potuto notare come sia avvenuta nel malato una trombosi massiva, il che ha determinato le cause delle morti.

Da qui sono partite delle sperimentazioni sia negli ospedali della Lombardia che in quelli della Toscana, che hanno dati degli ottimi risultati.

Il professore negli ultimi giorni ha effettuato delle interviste e ha risposto ad alcune domande e ad una di queste gli è stato chiesto effettivamente quali sono gli effetti dell’eparina sulla sperimentazione. La prima cosa che ha chiarito il professore è che l’eparina va data sotto prescrizione medica, e se viene data subito ai primi sintomi può aiutare molto.

Poi il professore ha dichiarato di aver avuta l’ottima notizia che l’OMS gli ha confermato che la terapia con l’eparina è stata posizionata come un farmaco per combattere il Covid-19.

Alla domanda di come si è arrivato a questo, il professore ha detto che ha avuto la fortuna di avere delle persone intorno che hanno creduto in lui, e sono: il professor Mario Petrini, ematologo, la Società scientifica AFI, il professor Mario Forzanini, il dottor Spartaco Sani e il professor Francesco Forfori.

Notizie delle ultime ore che gratificano molto il lavoro del professore Mascitelli, arrivano sia da Bergamo che da Padova, dagli ospedali, che confermano che con l’uso dell’eparina già da qualche giorno, si sta avendo una netta riduzione dei pazienti Covid.

