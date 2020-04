La quarantena in Europa in qualche modo, grazie al numero in discesa dei nuovi casi del Coronavirus, da paese a paese in forma diversa, viene allentata e nel frattempo si continua ad isolare e trattare ogni traccia e di ogni contatto per fare in modo che questa tendenza a scendere continui.

L’OMS raccomanda prudenza, il Coronavirus non è stato ancora sconfitto

L’OMS in merito alla pandemia e al Coronavirus raccomanda attenzione in quanto la fine della pandemia è ancora lontana. Proprio da Ginevra arriva questa notizia, bisogna sapere che non si deve allentare la presa, anche se ci iniziano a liberare non significa che tutto sia finito, la guardia deve essere alta con mascherina e distanziamento tra le persone.

Raccomanda l’OMS, che bisognerebbe investire molto nella sanità per poterci preparare, speriamo di no, ad un ritorno del virus e farci trovare preparati e non impreparati e andare di nuovo sotto pressione.

Per ora non c’è niente di sicuro, questo primo allentamento dal Coronavirus ci può iniziare a fare capire nei prossimi 15 giorni se la strada che stiamo seguendo è quella giusta e se possiamo continuare a liberarci o, nei peggiori dei casi tornare indietro se si ritornerebbe a forti contagi.

Dobbiamo iniziare a pensare ad oggi perché non potremo mai sapere domani cosa succederà, evitare gli assembramenti oggi è la prima cosa da fare per evitare i contagi da Coronavirus, poi fra 3-4 mesi vedremo cosa succederà, basta non farsi trovare impreparati.

Ormai è deciso, uno dei motivi di assembramento, le scuole, è stato eliminato, se ne parla a settembre, e non si sa ancora con quale modalità, anche se in altre nazioni hanno pensato di riaprire anche le scuole. Poi bisogna considerare il lato economico, molto lentamente e con cautela bisogna riaprire, ma immaginate solo ad un ritorno del virus che impatto avrebbe sull’economia.

La seconda ondata dipende da tutti noi, bisogna essere vigili e pazienti, ci sono zone in cui ci sono persone in pericolo contagio, dipende dalle regioni, dai comuni, sapere le misure da adottare per evitare la generale seconda ondata. Continuare a studiare e trovare il vaccino o la terapia giusta al più presto senza mai arrendersi e ne fermarsi.

