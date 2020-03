Coronavirus: la raccomandazione del virologo, fermate il Sud Italia, il virus durerà dei mesi

C’è un grosso allarme e arriva dall’Università di Brescia e dal virologo Arnaldo Caruso, che lancia l’allarme sul Coronavirus e dice che questa situazione durerà per mesi, non si deve perdere tempo, per evitare che prenda piede in tutto il nostro paese, bisogna fermare al più presto anche il Sud Italia facendo molta prevenzione.

Coronavirus: il virologo lancia un allarme, fermate subito tutto il Sud Italia

Il virologo, Presidente della società italiana di virologia, non dà per certo che con l’avvento della primavera il fenomeno e il contagio del Coronavirus si attenui, una cosa è certa e che lui si sente di affermare che il fenomeno durerà ancora dei mesi e sarebbe meglio fermare da subito anche il Sud Italia.

Sicuramente avrà una frenata con l’estate per poi riprendere l’inverno prossimo, la cosa importante sarà trovare il vaccino per fine agosto, queste sono le speranze. Adesso non bisogna abbassare la guardia, in particolare al Sud Italia, bisogna fare molta prevenzione.

Il virus è 100 volte superiore ad una normale influenza e circa il 10% hanno bisogno di una terapia intensiva e sono proprio gli ospedali che stanno venendo meno a queste esigenze in quanto non sono capaci di coprire tutte le richieste.

Purtroppo queste carenze di posto letto si stanno verificando al Nord Italia, figuriamoci se gli stessi contagi si verificano al Meridione dove la situazione degli ospedali e i posti letto in terapia intensiva sono minori, sarebbe un dramma.

La prevenzione bisogna farla anche al Sud Italia, da subito, la situazione per ora non è critica, ma lo può diventare. I posti più pericolosi sono gli uffici pubblici e privati, le scuole, tutte le zone dove ci può essere affollamento di persone. Far lavorare gli impiegati da casa, far seguire le lezioni agli studenti da casa, queste potrebbero essere delle prevenzioni per evitare possibili contagi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube