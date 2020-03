Coronavirus: la situazione in Italia al 21 marzo 2020 ore 18.00, 793 deceduti

Questa la situazione in Italia per quanto riguarda l’epidemia del Coronavirus al 21 marzo 2020 alle ore 18:00. I casi totali sono esattamente 53.578, le persone attualmente positive sono 42.681, I deceduti sono 4.825 deceduti di cui 793 nelle ultime 24 ore e 6.072 i guariti. Tra i 42681 positivi: 22.116 si trovano in isolamento domiciliare, 17.708 ricoverati con sintomi, 2.857 in terapia intensiva. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa della Protezione civile. Si tratta del nuovo record di deceduti in sole 24 ore. I malati ricoverati in terapia intensiva, 202 in più rispetto a venerdì.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia al 21 marzo ore 18:00

Andando a guardare la situazione Coronavirus nelle varie regioni, vediamo che in Lombardia il numero totale di decessi sale a 3.095, di cui 546 nelle ultime 24 ore. I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a venerdì. I ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva. In Emilia-Romagna invece i casi totali di Coronavirus ad oggi 21 marzo ore 18:00 sono 5.968 con 640 deceduti, 239 guariti e 5.089 attualmente positivi. In Veneto si registrano 4.031 casi totali, con 131 deceduti e 223 guariti. I positivi attualmente sono 3.677. In Piemonte si registrano 3.461 casi, con 209 deceduti, 8 guariti e 3.244 attualmente positivi. In Lombardia situazione drammatica. Anche i sindaci chiedono di fermare tutto. Nel frattempo l’Istituto superiore di sanità invita gli italiani a rispettare le norme altrimenti l’epidemia non si fermerà.

