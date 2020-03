Coronavirus: la situazione in Italia al 24 marzo, aumentano i morti (+743)

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 793 nuovi decessi. In totale i morti in Italia dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono stati esattamente 6.820. Al 24 marzo si segnalano 3.612 nuovi contagi e 804 guariti. Sempre secondo i dati ufficiali della protezione civile i pazienti ricoverati in ospedale sono al momento 21.937 di cui 3.396 in terapia intensiva.

Coronavirus: la situazione in Italia alle ore 18 del 24 marzo 2020

Le persone in isolamento domiciliare sono 28.697. Si tratta dunque di dati in chiaro scuro rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi. Infatti sebbene i morti siano in aumento dopo che nei precedenti due giorni erano diminuiti, si segnala però una riduzione dei nuovi contagi che sono stati esattamente 168 in meno rispetto a ieri. Il commissario straordinario Domenico Arcuri implora gli italiani di rimanere a casa e rispettare quanto previsto dal governo.

Torna a salire il numero dei morti per coronavirus nella regione Lombardia: sono 402 i nuovi decessi per un totale di 4.178. In Lombardia il totale dei contagiati è di 30.703. Di questi 6.657 sono guariti e 19.868 sono attualmente positivi. In Lombardia i ricoverati non in terapia intensiva sono 9.711, con 445 pazienti in più rispetto a ieri. In Emilia Romagna 985 morti, 558 guariti e 7.711 attualmente positivi. In Veneto 374 morti, 381 guariti e 5.351 attualmente positivi. In Piemonte 374 morti, 17 guariti e 5.124 attualmente positivi.

