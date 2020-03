Coronavirus, la situazione in Italia al 31 marzo: aumentano morti e contagi

Nuovo bollettino della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. L’ultimo aggiornamento di oggi 31 marzo alle ore 17 vede aumentare i morti e contagi rispetto alla giornata di ieri. I morti aumentano ancora e sono 837 in un giorno. Nella giornata di ieri i deceduti erano stati 812. Per quanto riguarda il numero di positivi in Italia, nelle ultime 24 ore è aumentato di 2.107 unità, mentre ieri era aumentato di sole 1.648 unità. Anche i guariti nelle ultime 24 ore sono meno di quelli registrati nella giornata di ieri. Oggi infatti sono registrati 1.109 guariti contro i 1.590 di ieri. In totale i contagi in Italia sono fino ad ora 114.640. Mentre sono positivi attualmente 77.635 persone di cui 4.023 in terapia intensiva. I guariti totali sono 15.729 e i deceduti 12.428.

Coronavirus: ecco i dati ufficiali dell’epidemia in Italia alle ore 17 del 31 marzo 2020

In totale sono stati registrati 4.053 nuovi casi. Si tratta di un numero molto vicino a quello che ieri la Protezione Civile aveva annunciato nel precedente bollettino relativo all’epidemia di coronavirus. Un dato positivo però c’è: diminuisce il numero dei nuovi ricoveri in terapia intensiva. Questi ieri erano stati 75 mentre oggi sono 42. Un’altra buona notizia arriva dalla Lombardia. Nella regione che è stata il primo focolaio dell’epidemia di Covid-19 infatti il numero dei nuovi casi positivi è di 1.047 unità, in calo rispetto ai giorni scorsi, per un totale di 43.208 contagiati. In Lombardia nelle ultime 24 ore è calato anche il numero dei morti. Questi infatti sono stati 381, un dato che porta il totale a 7.199.

