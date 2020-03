Coronavirus: la situazione nel mondo, ecco cosa sta accadendo

Si aggrava nel mondo l’epidemia di Coronavirus. Secondo i dati ufficiali a livello globale i contagiati sono esattamente 199.194, i deceduti invece sono 7.994. I guariti sono 82.783. Il paese più colpito al mondo rimane la Cina che fino a questo momento ha registrato 81.058 casi con 3.230 deceduti e 68.798 guariti. Al secondo posto tra i paesi più colpiti dal Coronavirus troviamo l’Italia. Nel nostro paese infatti si contano ufficialmente oltre 31.500 persone che sono risultate positive al virus. I deceduti sono esattamente 2.503 mentre i guariti 2.941.

Al terzo posto tra i paesi più colpiti dal coronavirus troviamo l’Iran che fino a questo momento ha dichiarato 16.169 contagi, con 988 deceduti e 5.389 guariti. Di poco fuori dal podio, al quarto posto tra i paesi più colpiti si piazza la Spagna. Nel paese iberico infatti si contano 11.309 positivi con 509 morti e 1028 guariti. Quinto posto per la Germania con 8.604 contagi, 23 morti e 67 guariti. La Corea del Sud che fino a pochi giorni fa era il secondo paese più colpito adesso invece come numero di contagi si piazza al sesto posto con 8.320. In quel paese i morti sono stati 81 e i guariti 1.407.

Per quanto riguarda gli altri paesi, in USA si registra nelle ultime ore una vera e propria impennata dei casi di Coronavirus con oltre 6.400 contagi e 108 morti accertati. Prima vittima in Turchia dove al momento si contano 98 casi. La Bolivia ha deciso di optare per il coprifuoco e ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutto il paese. In Israele si contano altri 90 nuovi contagi mentre in Moldavia si registra la prima vittima. L’Europa per un mese a chiuso le proprie frontiere con l’obiettivo di arginare il coronavirus. Nel frattempo nel mondo è iniziata la corsa per trovare un vaccino per bloccare definitivamente l’epidemia.

