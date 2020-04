Coronavirus, le lesioni ai piedi sono un altro sintomo

Come sappiamo da sempre, il Covid-19 è una malattia respiratoria che si presenta con i sintomi di tosse e febbre, ma da una scoperta fatta in Spagna, come altro sintomo si possono aggiungere le lesioni ai piedi.

Le lesioni ai piedi sono un altro sintomo di Coronavirus

Il Coronavirus lo abbiamo conosciuto sempre come un virus che attacca le vie respiratorie e che ci prende con febbre, tosse e affaticamento. Ora però dei ricercatori spagnoli hanno fatto delle ulteriori scoperte che ci lasciano un po’ senza parole, stiamo parlando delle lesioni che si possono formare sui piedi.

Queste lesioni, per come ci sono state presentate, sono molto simili a quelle di quando si ha la varicella e escono sui piedi di bambini e ragazzi, ma anche di adulti.

Questa è una scoperta abbastanza fresca e nuova, questa notizia è cominciata a diffondersi ieri in campo sanitario, ed è un motivo di discussione tra podologi e dermatologi. Queste lesioni sono di colore viola, molto simili ai geloni, a quelle del morbillo o della varicella, il loro comparire avviene tra le dita dei piedi e quando vanno via non lasciano nessun segno sulla pelle.

Questa notizia sta iniziando a girare solo nelle ultime ore, è importante che si diffonda tra i medici ma anche tra le persone che non sanno, se hanno queste lesioni, da che cosa sono date. Bisogna fare molta attenzione, può essere un segnale di avvertimento del virus di estrema importanza, per cui non sottovalutatelo.

Se notate qualcosa di strano e avete un sintomo del genere chiamate subito il vostro medico, in particolare se non ne avete mai sofferto. Questo tipo di lesione potrebbe rappresentare un vero sintomo del rilevamento di un possibile Covid-19 e intervenendo subito, si può riuscire a contenere la sua diffusione.

