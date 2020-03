Coronavirus: le mamme in stato di gravidanza trasmettono il virus ai feti?

Le mamme in stato di gravidanza possono trasmettere, eventualmente, il coronavirus ai propri feti? La questione è molto delicata e a tal proposito sono stati eseguiti alcuni studi da ricercatori proprio in Cina, dove il virus ha visto l’inizio della sua diffusione.

Perchè è stato fatto uno studio simile?

In generale, quindi non strettamente legato al Coronavirus, le infezioni da madre a figlio possono essere trasmesse in varie fasi e cioè quando il feto è ancora nell’utero oppure nella fase del parto o anche durante l’allattamento. Si aggiunge a queste casistiche anche il caso di un neonato che stato contagiato diverse ore dopo la nascita ed è, quindi, ovvio che si sia deciso di osservare i neonati partoriti da madri affette da Covid-19 per poter contrastare i contagi in questo particolare settore.

La premessa dei ricercatori

Gli autori di tale ricerca ci dicono per prima cosa che il numero dei casi osservati è relativamente piccolo ed è stato eseguito esclusivamente su donne che erano al terzo mese di gravidanza e che hanno poi concluso la gestazione con un parto cesareo.

Quindi come è stato affrontato questo studio?

Osservando o meglio analizzando tutte quelle componenti organiche strettamente legate alla gravidanza, quindi, dal latte materno al liquido amniotico oltre che il sangue ed il cordone ombelicale. Per quanto riguarda il neonato è stato eseguito un esame su campioni presi dalla bocca.

La conclusione ed i risultati

Non ci sono, quindi, certezze definitive, o se preferite certezze scientifiche, anche se si tende ad un cauto ottimismo. Va ribadito che si tratta solo di un inizio e che tali studi andranno approfonditi. Quindi, si ipotizza che il virus potrebbe non essere trasmesso nella intera fase di gestazione e che nei casi in cui si sono rilevati contagi madre/figlio si presume che abbiano una maggiore probabilità di essersi concretizzati nella fase post parto e, quindi, causata dallo stretto contatto.

