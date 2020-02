Coronavirus: le mascherine che si usano per proteggersi arrivano da Wuhan

Le mascherine che vengono usate per proteggersi dal Coronavirus provengono direttamente dal focolaio del virus cinese e sono prodotte a Wuhan.

Andiamo a vedere le mascherine che usiamo per proteggerci da dove provengono

Sembra un paradosso ma invece è pura realtà, le mascherine che i cittadini vanno a comprare nelle farmacie per proteggersi da eventuali contagi, sono prodotte e provengono dalla cittadina Wuhan; si, avete capito bene, proprio da dove è partito il focolaio del Coronavirus.

La cosa di estrema gravità è stata scoperta in una farmacia di Roma, non tutte ma molte di queste mascherine usate sono di provenienza made in Wuhan, la provenienza è stampata e bene messa in evidenza direttamente sulla mascherina protettiva.

Da dire che si ritiene molto difficile che i prodotti, che vengono sterilizzati e imballati possano rappresentare dei rischi per chi le utilizza, ma sappiamo bene che la psicosi e il panico che si trova in giro per il mondo e quasi giustificabile nelle preoccupazioni in cui vivono.

Per questo motivo ci si sta muovendo in tutta Europa e si stanno mandando mascherine non made in Cina in tutte le farmacie, ma che comunque prese di assalto con questo prodotto, è difficile trovarle in quanto esaurite.

Da questo episodio si può capire che forse a volte si pensa solo al lato economico e non al panico e alle preoccupazioni dei cittadini. Vendere le mascherine made in Cina e addirittura provenienti da Wuhan è stato un fatto di imprudenza e solo motivo di incassare denaro per guadagnare più soldi.

