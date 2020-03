Coronavirus: le rate del prestito Findomestic sono sospese?

Rate Findomestic per emergenza coronavirus sono sospese? È questa la domanda a cui rispondiamo oggi in base alle nuove disposizioni in vigore emanate dal governo per aiuti alle famiglie e alle imprese.

Rate Findomestic, sono sospese?

Un lettore ci scrive:

Buongiorno,

Spero che mi rispondiate, perché ho avuto una telefonata da un dipendente Findomestic, che mi ricordava la rata da pagare.

Io ho un prestito con loro e pago una rata ogni mese. Sento per televisione che sono state sospese le rate. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che le misure del Governo non riguardano loro e che devo pagare altrimenti mi segnalano.

Vi chiedo ma se non possiamo lavorare perché dobbiamo stare in casa e mio marito ancora non sa che fine farà, perché è un operaio di un’azienda privata. Come possiamo pagare la rata in tempo? Perché Findomestic non entra? È giusto tutto questo.

Sospensione rate di finanziamento, la norma

Il Decreto Cura Italia del 22 marzo 2020 prevede la sospensione delle rate del mutuo prima casa, la sospensione non è automatica, bisogna fare richiesta. Per i debiti contratti con le finanziarie per credito a consumo, non vi è nessuna agevolazione.

Per credito a consumo si intende la concessione di un finanziamento a un soggetto privato che lo richiede per acquistare un bene o un servizio di consumo. Il soggetto richiedente si obbliga al pagamento secondo modalità e tempi stabiliti in un contratto sottoscritto dalla finanziaria e il richiedente.

Abbiamo fatto una ricerca sul sito di Findomestic, per vedere se avevano previsto la sospensione delle rate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il sito non riporta nessuna notizia di sospensione delle rate o proroga, considerando che tutti si sono attivati in tal senso, potevano anche loro come azienda, prorogare i termini per venire incontro ai contribuenti che hanno sottoscritto un contratto.

Problemi nel rimborsare le rate con Findomestic

Esiste però la possibilità di sospendere le rate, è riportata nel servizio clienti del sito Findomestic, che non riguarda la situazione attuale per emergenza coronavirus. Il sito al servizio clienti riporta:

“Se hai perso il lavoro o sei in un momento di difficoltà e non hai la possibilità di pagare una o più rate del Finanziamento o della Carta di Credito in corso, la prima cosa da fare è quella di contattare rapidamente il Centro Clienti Findomestic più vicino e cercare di trovare insieme la miglior soluzione possibile”.

Se arriveranno ulteriori chiarimenti in merito vi terremo aggiornati.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube