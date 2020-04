Coronavirus: le ripartenze inizieranno dal 4 maggio e saranno in modo graduale

Si iniziano a delineare le varie date che in modo molto graduale ci consentiranno di ripartire, sempre tenendo presente tutte le norme di assoluta prevenzione per evitare quanto più possibile i contagi, andiamole a vedere.

Si riparte, dal 4 maggio fino ad arrivare al 18 maggio

Il 4 maggio ci potremmo iniziare a muovere all’interno delle nostre province e comuni senza poter uscire dalle regioni senza un motivo che non sia valido.

Si riparte dal 4 maggio con il ritorno a lavoro di circa 3 milioni di italiani, ma se continuano i miglioramenti degli ultimi giorni si potrebbe anticipare anche al 27 aprile. Le ultime indiscrezioni dicono che i primi settori che dovrebbero ripartire sono edilizia e industria.

L’11 maggio dovrebbe essere il turno della riapertura dei negozi al dettaglio sempre con le dovute cautele e rispetto delle norme di sicurezza, al momento ancora ferma la riapertura dei centri commerciali.

Il 18 maggio è il turno della ristorazione e bar, e in accordo con il comitato tecnico scientifico le aperture saranno sempre fatte con cautela e tenendo d’occhio la curva dei contagi. Le riaperture saranno possibili con tutte le dovute precauzioni e con posti ridotti.

In alcune regioni la ristorazione potrà già aprire dal 4 maggio con la consegna a domicilio e consentendo la vendita del cibo da asporto.

Dal 4 maggio via libera agli sport individuali, tipo tennis e atletica leggera, anche per gli altri sport che prevedono gli allenamenti singoli e negli spazi aperti sarà possibile riprendere le attività. Ferme ancora le riaperture di palestre e piscine, rinviate a giugno.

Grosso modo la linea che seguiremo è questa, ma se ne sarà di più entro il fine settimana in quanto si attendono i dati relativi ai contagi dei prossimi giorni.

I nodi da sciogliere sono due, il primo è quello di organizzare i trasporti pubblici per consentire ai lavoratori di raggiungere i posti di lavoro senza problemi. Il secondo nodo da sciogliere è quello in cui si presenti che in una famiglia, entrambi i genitori vadano a lavoro, essendo chiuse le scuole, trovare un modo di venire incontro alle famiglie che devono lasciare i figli a casa.

