Coronavirus, le vittime hanno tutte più di 80 anni – AGGIORNAMENTO sui contagi

Le vittime del Coronavirus in Italia salgono a 6, l’ultima un uomo di 80 anni di Castiglione d’Adda positivo al coronavirus dopo essere stato portato in ospedale lo scorso giovedì a causa di un infarto, lo stesso ospedale dove fu ricoverato il primo paziente positivo al virus.

I casi di contagio

AL momento in Italia si hanno 229 contagi di cui 172 in Lombardia (comprese 4 delle vittime), 32 in Veneto (compresa una vittima), 18 in Emilia Romagna (di cui 9 registrati solo nella giornata di oggi), 4 in Piemonte e 3 nel Lazio.

Dei 229 contagiati 99 sono ricoverati in ospedale, solo 23 sono in condizioni più serie ed in terapia intensiva. Gli altri 91, invece, privi di sintomi sono a casa in isolamento. Ai contagiati si aggiungono le 6 vittime e una persona guarita.

In ogni caso le sei vittime sono tutte anziane a riconferma che il rischio per chi è contagiato dal coronavirus è lo stesso di una banale influenza.

