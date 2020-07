Coronavirus: l’Emilia Romagna supera la Lombardia per nuovi casi

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore la regione con più nuovi casi non è la Lombardia ma l’Emilia Romagna. Ieri infatti i nuovi casi in quella regione di Covid-19 sono stati 57 contro i 51 della Lombardia, al terzo posto il Veneto con 36 a pari casi con la Basilicata. Il numero totale di nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore è aumentato di 282. I decessi sono stati nelle ultime 24 ore 9. I guariti invece sono aumentati di 197. I ricoverati in ospedale calano di 8 unità e quelli in terapia intensiva di 1.

L’Emilia Romagna supera la Lombardia per numero di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

Per effetto di questi dati dunque il numero degli attualmente positivi al virus Covid-19 in Italia sono aumentati di 74 unità. Il numero di casi totali di coronavirus nel nostro paese è arrivato a quota 245.032. I decessi sono 35.082 e i guariti in totale 197.628. Sono attualmente positivi al coronavirus 12.322. Di questi 11.550 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo, 724 sono ricoverati in ospedale e 48 in terapia intensiva.

