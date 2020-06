Coronavirus: l’epidemia sarebbe iniziata in Cina alla fine dell’estate scorsa

Picchi drammatici nel traffico automobilistico nei principali ospedali di Wuhan lo scorso autunno suggeriscono che il nuovo coronavirus potrebbe essere stato presente e si sia diffuso in Cina centrale molto prima che lo scoppio venisse segnalato al mondo, secondo quanto riportato da ABC News. Utilizzando tecniche simili a quelle impiegate dalla CIA, il team di ricerca della Harvard Medical School ha analizzato le immagini satellitari commerciali e “ha osservato un drammatico aumento delle persone all’interno degli ospedali della metropoli cinese nel periodo tra la fine dell’estate e all’inizio dell’autunno dello scorso anno”, secondo il Dr. John Brownstein, il professore che ha guidato la ricerca.

I dati satellitari suggeriscono che il coronavirus si sarebbe diffuso in Cina tra la fine dell’estate e gli inizi dello scorso autunno

Brownstein, un collaboratore di ABC News, ha affermato che l’aumento del traffico coincide con la ricerca da parte degli utenti cinesi sul web di informazioni su di quelli che poi sono emersi essere come i principali sintomi del nuovo coronavirus”. Il ricercatore ha affermato che lo studio rappresenta un nuovo importante punto di dati nel mistero delle origini di Covid-19. Questo almeno secondo quanto dichiarato dal responsabile dell’innovazione presso il Boston Children’s Hospital e direttore del Computational Epidemiology Lab del centro medico.

Dall’epidemia in Cina dello scorso anno, il coronavirus ha attraversato il globo infettando quasi 7 milioni e uccidendo oltre 400.000 in tutto il mondo, secondo quanto riportato da ABC News. Si ritiene generalmente che il virus sia passato dalle specie animali all’uomo, dove è diventato il killer naturale più potente dalla pandemia di influenza spagnola. Anche se i funzionari cinesi non avrebbero notificato formalmente all’Organizzazione mondiale della sanità fino al 31 dicembre che un nuovo patogeno respiratorio stava scorrendo attraverso Wuhan, l’intelligence statunitense ha riscontrato un problema già alla fine di novembre e ha informato il Pentagono.

L’ecologo patogeno Peter Daszak, presidente dell’Associazione no profit EcoHealth a Manhattan, ha affermato che lo studio di Harvard “è assolutamente affascinante”. “Devi esaminare tutte le possibili prove, da dove provengono e quando sono emerse”, ha detto Daszak. “Quando eseguiamo analisi dopo focolai, scopriamo che le malattie erano in circolazione da giorni, settimane, mesi, anni prima. Credo davvero che sia quello che troveremo con Covid-19 “.

Ti potrebbe interessare: Sospetta trasmissione Coronavirus: Olanda abbatte 10mila visoni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube