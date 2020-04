Coronavirus, l’esempio è importante, il M5S ha dimezzato lo stipendio: 3.000 euro alla Protezione civile

Il senatore Iunio Valerio Romano del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post, dove evidenzia la promessa fatta e mantenuta del M5S, che sia d’esempio anche per tutti i parlamentari. Sono stati molti i commenti positivi al post. Vi alleghiamo il messaggio pubblicato su Facebook.

Coronavirus e solidarietà: il messaggio del M5S

La solidarietà non si vanta, non tanto per pudore, ma perché non deve essere un gesto elitario ed esclusivo.

Tuttavia, a volte occorre trovare l’esempio in se stessi per rendere credibili le nostre parole, altrimenti si perde di autorevolezza.

Io penso che il Parlamento debba essere autorevole per guidare credibilmente il Paese in questo difficile momento ed è per questo che invito tutti i colleghi parlamentari ad accettare la proposta del MoVimento 5 Stelle di dimezzare il proprio stipendio.

I parlamentari del MoVimento lo fanno spontaneamente da sempre e in virtù di ciò sono stati già versati tre milioni di euro alla Protezioni civile lo scorso 16 marzo.

Agli altri leader di partito mi sento di dire che con la parola non si fa molto, occorre l’esempio. Abbiate, dunque, il coraggio di essere autorevolmente credibili.

Alcuni commenti dei lettori

Vi riportiamo alcuni commenti, quest’azione è stata molto apprezzata.

1) Però ci sono politici che con più di 15.000 euro al mese non lo fanno proprio e manco gli sfiora l’idea di farlo!!!

2) In questo frangente va fatto credo uno sforzo in più anche da chi lo fa sempre, la redistribuzione solidale dovrebbe tendere alla sussistenza per tutti.

3) E qualcuno pensa a ferie e buoni pasto…..beati loro

Il post di Facebook

La solidarietà non si vanta, non tanto per pudore, ma perché non deve essere un gesto elitario ed esclusivo.Tuttavia, a… Publiée par Iunio Valerio Romano sur Mercredi 1 avril 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube