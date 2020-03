Coronavirus: l’uso dell’ibuprofene può aggravare l’infezione polmonare

In corso uno studio sulle complicazioni dell’uso ibuprofene e la possibilità di accelerare in soggetti contagiati la malattia. Nello specifico l’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) riferisce che non ci sono ancora dati per confermare che i farmaci con il principio attivo ibuprofene assunti in pazienti contagiati da Coronavirus porti ad un aggravamento dell’infezione.

Coronavirus: lo studio pronto a maggio 2020

Lo studio in corso dovrebbe concludersi a maggio 2020, con le informazioni disponibili è difficile valutare la causa-effetto. I farmaci a base di ibuprofene vengono usati per trattare i primi sintomi dell’infezione.

Si consiglia di evitare nell’attesa che la situazione non sia chiara i medicinali che contengono il principio attivo dell’ibuprofene.

Le linee guida consigliano di utilizzare in caso di mal di testa o dolori solo la tachipirina.

Elenco di alcuni farmaci il principio attivo di ibuprofene

Elenchiamo alcuni farmaci che contengono il principio attivo di ibuprofene:

Brufen

Algofen

Arfen

Nurofen

Cibalgina

Ibuprofene

Moment

Spidifen

Antalgin

Calmine

Spididol

Actibu

Buscofen

Nurofenimmedia

Subitene

Antalfort

Momentact

Nurofenteen

Forbenkids

Fenkid

Antalfebal

Quale farmaco utilizzare in caso di mal di testa?

Le schede tecniche dei farmaci che contengono il principio attivo ibuprofene specificano che questo medicinale può nascondere i sintomi dell’infezioni. Questo potrebbe ritardare la diagnosi da infezione COVID-19, aggravando la situazione clinica del paziente.

I medici consigliano in questo periodo particolare e non sapendo quando possano incidere i farmaci con il principio attivo ibuprofene, di utilizzare solo tachipirina per dolori e mal di testa.

