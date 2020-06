Coronavirus: meno di 200 nuovi positivi in Italia

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda la situazione legata all’emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si segnalano appena 178 nuovi positivi a Covid-19. I decessi dell’ultimo giorno sono stati 60. I guariti sono aumentati di 848 unità e i pazienti in ospedale sono calati ancora di quasi 300 unità mentre quelli in terapia intensiva di 11. Il numero dei positivi attuali è sceso di 708 unità nelle ultime 24 ore. Dunque al momento in Italia i casi totali di coronavirus sono 233.197. I decessi 33.475 e i guariti 158.355.

Coronavirus: +178 positivi, 60 decessi e -708 positivi in Italia

Attualmente sono positivi a Covid-19 41.367 positivi. Di questi 34.844 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici, 6.099 sono ricoverati in ospedale e 424, i casi più gravi in terapia intensiva. Per la prima volta una regione registra più nuovi casi della Lombardia. Si tratta della Liguria che ha registrato 56 nuovi casi contro i 50 della Lombardia. In Piemonte si sono registrati 21 nuovi casi mentre in Emilia Romagna 19. Zero casi si registrano in Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Sicilia e Marche. Un caso invece Sardegna, Bolzano, Friuli, Abruzzo e due casi a Trento.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: divieto di vendita bevande dopo le 22,00, nuova ordinanza Regione Campania

Ti potrebbe interessare: Anticipo cassa integrazione Covid-19: in banca si può presentare una semplice dichiarazione

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube