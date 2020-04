L’allarme arriva dalla Gran Bretagna, sta emergendo una nuova e misteriosa sindrome correlata al Coronavirus che sta colpendo i bambini e preoccupando molti genitori, vediamo di cosa stiamo parlando.

Misteriosa sindrome che sta colpendo i bambini: potrebbe essere collegata al Coronavirus

In Gran Bretagna le raccomandazioni per il Coronavirus e i suoi sintomi sono sempre gli stessi, difficoltà a respirare, febbre e tosse. Ma nelle ultime ore sta emergendo una nuova sindrome che colpirebbe i bambini e che potrebbe essere collegata al virus.

L’allarme è stato lanciato dal National Health Service di Londra a tutti i medici per metterli al corrente di questa nuova emergenza, riguarda i bambini di tutte le età che manifestano uno stato infiammatorio multisistemico che necessita di cure intensive.

Questo nuovo allarme giunge proprio quando in molti Stati si sta tornando a scuola, in particolare gli alunni tra scuole materne e elementari. Questa nuova sindrome è comparsa circa tre settimane fa, ma le notizie vengono diramate proprio adesso, colpirebbe in età inferiore ai 19 anni.

Per i sintomi che presenterebbe questa nuova sindrome, si andrebbero ad aggiungere alle solite febbre, problemi respiratori e tosse, anche sintomi gastrointestinali, infiammazione cardiaca e dolori addominali e da aggiungere diarrea e vomito.

La cosa che preoccupa è che si parla di caratteristiche sovrapposte tra shock tossico e malattia atipica di Kawasaki con manifestazione di ghiandole del collo gonfie, occhi rossi, arrossamento della lingua, labbra secche e screpolate e eruzioni cutanee. La correlazione con il Coronavirus è d’obbligo, lo si accosta al fatto che questa nuova sindrome sia apparsa di recente.

La cosa che preoccupa ancora di più è che questo nuovo patogeno infettivo e non ancora identificato possa essere completamento nuovo e per questo non trascurabile. Il dubbio viene anche perché non tutti i bambini affetti da questa nuova sindrome hanno o hanno avuto in precedenza il Coronavirus.

Il problema inizia a preoccupare anche se i casi ad oggi sono molto limitati e per questo si invita i genitori di non allarmarsi e rivolgersi subito ai medici in caso di sintomi dei loro figli. Per dare supporto ai genitori, si raccomanda di non portare i soggetti colpiti al Pronto Soccorso ma contattare il numero di emergenza; i sintomi da fare attenzione sono: dolore ai testicoli, eruzioni cutanee, convulsioni e labbra cianotiche.

