Coronavirus: mistero sull’alto rischio per i britannici neri e asiatici

La scorsa settimana, quando è emerso che nel Regno Unito i primi dieci dottori a morire di Covid-19 erano neri, asiatici o di altre minoranze etniche, i capi della salute hanno chiesto un’indagine sul perché questi gruppi apparentemente erano più colpiti dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus. Le cifre suggeriscono che il 28% dei pazienti gravemente malati che necessitano di cure ospedaliere per l’ infezione da coronavirus sono neri o asiatici, nonostante costituiscano circa il 10% della popolazione del Regno Unito.

Ci sono state anche preoccupazioni su quello che sembra essere un numero sproporzionato di morti tra i conducenti di autobus neri e asiatici. Una tendenza simile è stata osservata negli Stati Uniti, dove il 70% delle morti in Louisiana è avvenuta tra i neri americani, più del doppio della popolazione di base. Ma gli esperti rimangono dubbiosi su ciò che potrebbe causare l’anomalia.

Riyaz Patel, Professore associato di Cardiologia, presso l’University College di Londra, ha dichiarato: “Ciò potrebbe essere dovuto a fattori socioeconomici, con i pazienti BME [neri e di minoranza etnica] con maggiore probabilità di vivere in aree densamente popolate, famiglie multi-generazionali nella stessa famiglia e avere più posti di lavoro pubblici, tutto ciò aumenta la probabilità di esposizione al coronavirus.”

Un’altra spiegazione è che il virus ha finora colpito aree densamente popolate come Londra, dove le popolazioni BME sono alte. Tuttavia, potrebbero esserci ragioni biologiche. “Una cosa molto visibile per noi negli ITU di Londra ora è come il diabete, l’ipertensione e forse un po’ sovrappeso, sembrano essere fattori di rischio così potenti per avere una grave malattia polmonare. Tutti questi fattori di rischio sono più comuni nei pazienti neri e asiatici, quindi potrebbe esserci un collegamento da approfondire. ”

