Coronavirus: modulo di autocertificazione anche per una passeggiata

Emergenza coronavirus, il modulo di autocertificazione stampato e compilato anche se per una passeggiata. Sono queste le nuove disposizioni in vigore da oggi. Qualsiasi cittadino che verrà fermato dalle forze dell’ordine dovrà esibire il modulo di autocertificazione che riporta le motivazioni della sua uscita da casa. Chiusi ristoranti, bar, pub e pizzerie (aperti ma non al pubblico solo per consegne a domicilio).

È possibile leggere qui il decreto con le ultime disposizioni: Emergenza COVID-19: nuove disposizioni, ‘teniamoci distanti oggi per abbracciarci domani’, il decreto

Il modulo di autocertificazione è scaricabile qui: Coronavirus: nuovo modulo di autocertificazione (pdf)

