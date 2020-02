Coronavirus: nave da crociera italiana con 4.500 passeggeri, respinta da due porti

Coronavirus: la MSC Meraviglia, nave da crociera italiana con 4.500 passeggeri è stata respinta da due porti ai Caraibi, in Giamaica e alle isole Cayman. Sembra che un passeggero non sia in buone condizioni di salute, lo ha riferito il New York Cayman. La nave ha un equipaggio di 1.600 persone in tutto solo oltre 4.500 passeggeri. La nave è arrivata al porto di Ocho Rios martedì mattina proveniente da Miami. Il divieto di sbarco è scattato quando il comandante ha avvisato che a bordo c’era un passeggero con sintomi influenzali. Lo stesso divieto è scattato al porto di Georgetown alle Cayman.

Coronavirus: un caso sospetto in Campania, 12 vittime e 400 casi, ultimo bilancio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube