Coronavirus: nave in quarantena a Napoli, nove le persone che hanno avuto contatti con un contagiato

La nave che si trova in quarantena nel porto di Napoli era proveniente da Genova, è stata bloccata perché nove membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi riconducibili al Coronavirus. La nave è stata fermata nell’area della Nuova Meccanica Navale, a bordo ci sono 125 persone tra l’equipaggio e alcuni operai che erano saliti a bordo per effettuare alcune riparazioni necessarie alla nave.

Coronavirus: nave in quarantena nel porto di Napoli

I nove marittimi che si trovano in isolamento nel porto di Napoli sulla nave Majestic sembrerebbero stare bene. Il loro problema è quello di essere stati a contatto con un passeggero tunisino risultato positivo al Coronavirus, episodio accaduto su un’altra nave sulla tratta Tunisi Genova in un viaggio precedente a questo che risale al 26 febbraio. Dopo effettuate le dovute visite sembrerebbero non risultare contagiati.

I nove membri dell’equipaggio rimarranno in isolamento per 10 giorni e senza avere contatti con il resto dei componenti della nave, ai rimanenti 125 passeggeri sarà vietato scendere sulla terraferma. La compagnia Gnv con sede a Genova, ha comunicato che la nave doveva fermarsi già a Napoli per dei lavori di manutenzione, quindi non si può parlare di blocco, ma di fermata prevista.

Al momento i nove componenti dell’equipaggio rimangono in isolamento sulla motonave Majestic, completamenti separati da tutto il resto dell’equipaggio e senza avere contatti con nessuno. I nove componenti dell’equipaggio, nonostante siano stati a contatto con il passeggero tunisino nel precedente viaggio su un’altra nave, ad ora non presentano nessun sintomo, sono stati messi in isolamento per via precauzionale e rispettando le vigenti normative.

