Coronavirus: nelle ultime 24 ore 306 nuovi casi e 10 vittime

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la crisi relativa all’epidemia di coronavirus. Continuano ad aumentare i nuovi casi che rispetto a 2 giorni fa sono triplicati. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi positivi a Covid-19 sono 306 contro i 283 di ieri. I decessi registrati a causa del virus nelle ultime 24 ore sono 10. I guariti invece sono aumentati di 214 unità. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi in Italia nelle ultime 24 ore è salito di 82 unità.

Coronavirus: aumentano i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, 10 decessi in più e tornano a salire gli attualmente positivi

Il numero dei casi totali di coronavirus da quando è iniziata l’epidemia è di 245.338, i guariti sono 197.842 e i decessi 35.092. Sono attualmente positivi al coronavirus 12.404 persone di cui 713 ricoverate in ospedale, 11642 in isolamento domiciliare e 49 in terapia intensiva. Tornano a salire i nuovi casi in Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 82 nuovi casi contro i 52 di ieri. Al secondo posto tra le regioni con più positivi secondo la protezione civile c’è l’Emilia Romagna con 55 e Trento con 30.

Ti potrebbe interessare: Congedo COVID-19: fruibile fino al 31 agosto, dal 19 luglio anche in maniera oraria

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: dopo 6 mesi sono ancora tante le domande senza risposta

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube