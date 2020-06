Coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono +333 in Italia

Nuovo aggiornamento della situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia da parte della protezione civile. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese si registrano 333 nuovi casi di Covid-19, i decessi invece sono 66 e le persone guarite rispetto a ieri 1.089. Diminuiscono di 266 unità le persone ricoverate in ospedale ma per la prima volta dopo molti giorni tornano ad aumentare quelle ricoverate in terapia intensiva che sono 5 più di ieri. Il numero dei positivi al virus rispetto a ieri è diminuito di 824 unità.

Coronavirus: ecco la situazione dell’epidemia in Italia alle ore 17 del 18 giugno 2020 secondo i dati della protezione civile

Per effetto di questi dati dunque il numero dei casi totali in Italia di coronavirus è salito a quota 238.159. I decessi in totale sono arrivati a 34.514 mentre i guariti sono 180.544. Sono attualmente positivi in Italia A Covid-19 23.101 persone. Tra questi 20.066 si trovano in isolamento domiciliare, 2.867 in ospedale e 168 in terapia intensiva. In Lombardia i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 216. In Piemonte si registrano 31 nuovi casi e 32 in Emilia Romagna. Due casi in Sicilia, Toscana, Friuli, Abruzzo e Bolzano. Un solo caso in Campania e Sardegna. Zero casi in Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Ti potrebbe interessare: Tagli pensione dal 2021: ecco chi sarà interessato dalla conseguenze COVID-19

Ti potrebbe interessare: Misteri del coronavirus: gli esperti sconcertati dai dati dei paesi che per primi sono usciti dal lockdown

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube